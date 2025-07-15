Dolar
40.22
Euro
46.87
Altın
3,335.10
ETH/USDT
3,030.20
BTC/USDT
118,026.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'yı 2026 başında Birlik genelinde uygulanan ve cep telefonu operatörlerinin başka üye ülke abonelerinden dolaşım ücreti almadığı roaming bölgesine dahil etme kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor

Brüksel

AB Komisyonu, AB Konseyinde Ukrayna'nın 1 Ocak 2026'da AB roaming alanına dahil edilmesine ilişkin düzenleme teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın AB roaming alanına girmesi ile 27 AB ülkesinde Ukrayna telefon numaralarından ek ücret alınmadan arama yapılabileceği, mesaj gönderilebileceği ve mobil veri kullanılabileceği, aynı hakların Ukrayna'daki Avrupalılara da sunulacağı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB'de cep telefonu operatörlerinin abonelere roaming ücreti uygulamamasını sağlayan düzenleme 2017'de yürürlüğe girmişti.

Böylece AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden kullanmaya başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
MEB "Zaferin Adı Türkiye" dergisini yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır
Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor

Ukrayna, AB'nin roaming bölgesine dahil oluyor

ABD'nin NATO müttefiklerine ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolar satış yapacağı iddiası

Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile anlaşma sağlanmazsa, Rusya’ya uygulanan vergileri artıracağını açıkladı

AB, ABD'ye karşı tarife misillemesi üzerinde çalışıyor

AB, ABD'ye karşı tarife misillemesi üzerinde çalışıyor
Zelenskiy, Ukrayna Ekonomi Bakanı Sviridenko'ya başbakanlık görevini teklif etti

Zelenskiy, Ukrayna Ekonomi Bakanı Sviridenko'ya başbakanlık görevini teklif etti

AB, ABD tarifesinin karşılıklı ticareti bitireceği görüşünde

AB, ABD tarifesinin karşılıklı ticareti bitireceği görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet