Dolar
40.22
Euro
46.87
Altın
3,335.10
ETH/USDT
3,030.20
BTC/USDT
118,026.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

TİKA'dan Filistin'de "15 Temmuz Şehitler Parkı" açılışı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Filistin'in El-Bire kentinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Enes Canlı, Burak Dağ  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
TİKA'dan Filistin'de "15 Temmuz Şehitler Parkı" açılışı Fotoğraf: Hisham K. K. Abu Shaqra/AA

Ramallah

El-Bire kentindeki açılış törenine Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu, TİKA'nın Filistin Koordinatörü Orhan Aydın, El-Bire Belediye Başkanı Robin Hatib ve Ramallah-El Bire kentleri Vali Yardımcısı Velid Hamdan katıldı. Açılış töreni Fatiha suresinin ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Çobanoğlu, konuşmasında, FETÖ'nün 9 yıl önceki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz gecesinde Filistin halkının Türk halkıyla büyük bir dayanışma örneği sergilediğine dikkati çekerek, "Dualarını esirgemediler. Bütün gece Türkiye'deki gelişmeleri takip ettiler." dedi.

Her zaman Filistin halkının yanında olduklarını söyleyen Çobanoğlu, "Türkiye, Filistin davasını en güçlü şekilde, en yüksek sesle savunan ülkelerin başında geliyor." diye konuştu.

Çobanoğlu, iki ülke halkları arasındaki dayanışmanın devam edeceğini vurguladı.

TİKA Filistin Koordinatörü Aydın da El-Bire kentinin 120 bin nüfusunun yarısının çocuk olmasına karşılık parklardan yoksun olduğunu, dolayısıyla belediyeye ait boş araziyi çocuk parkına dönüştürdüklerini belirtti.

Aydın, 15 Temmuz'un aziz şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için parka "15 Temmuz Şehitler Parkı" ismini verdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
MEB "Zaferin Adı Türkiye" dergisini yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır
Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

TİKA'dan Filistin'de "15 Temmuz Şehitler Parkı" açılışı

TİKA'dan Filistin'de "15 Temmuz Şehitler Parkı" açılışı

Gazze'de yiyecek almaya giden 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti diğeri yaşam mücadelesi veriyor

Uzmanlar, İsrail'in insani yardım kenti planını uluslararası hukuka aykırı buluyor

AB Dışişleri Bakanları İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı

AB Dışişleri Bakanları İsrail'e yaptırımları görüşmek için toplandı
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sadece ateşkesin yeterli olmayacağını söyledi

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de sadece ateşkesin yeterli olmayacağını söyledi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 120 artarak 58 bin 386'ya çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 120 artarak 58 bin 386'ya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet