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Heybeliada’da çıkan yangına müdahale ediliyor
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15 Temmuz Darbe Girişimi

'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak

İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.

Şehit kızlarının eşyaları 'Cennet'ten bir köşe oldu

Şehit kızlarının eşyaları 'Cennet'ten bir köşe oldu

Şehit kızlarının eşyaları 'Cennet'ten bir köşe oldu
15 Temmuz gazisi Yarar'dan devlete destek teşekkürü

15 Temmuz gazisi Yarar'dan devlete destek teşekkürü

15 Temmuz gazisi Yarar'dan devlete destek teşekkürü
Darbe girişimi gecesi feribotlarla vatandaşın yardımına koşanlar o geceyi anlattı

Darbe girişimi gecesi feribotlarla vatandaşın yardımına koşanlar o geceyi anlattı
Örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon ilacıyla kalp damarlarını genişlettiler

Örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon ilacıyla kalp damarlarını genişlettiler
Darbecilerin çıkışını canı pahasına engelleyen otobüs şoförü gururlu

Darbecilerin çıkışını canı pahasına engelleyen otobüs şoförü gururlu
15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası evladıyla gurur duyuyor

15 Temmuz şehidi Eyyüp Oğuz'un babası evladıyla gurur duyuyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığından 15 Temmuz kahramanlarına ithafen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'
12.07.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığından 15 Temmuz kahramanlarına ithafen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatını ortaya koyanları "Kahramanlık Türküleri Konseri" ile anacak.

15 Temmuz şehidinin ailesi 'vatan sağ olsun' sözüyle teselli buluyor
12.07.2020

15 Temmuz şehidinin ailesi 'vatan sağ olsun' sözüyle teselli buluyor

FETÖ'nün darbe girişiminde, Kızılay yakınlarında şehit olan Suat Akıncı'nın annesi Müfide Akıncı, "Bana bütün dünyayı verseler istemem ki. Evladımı isterim ama vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Vatan için, bayrak için canını verdi." dedi.

FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına ilişkin 175 davada karar çıktı
12.07.2020

FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına ilişkin 175 davada karar çıktı

Eski yüksek yargıçların FETÖ üyeliği ve yöneticiliği ile örgüte yardım suçlarından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davalarda sanıklara 1 yıl 6 aydan 17 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

74 yaşındaki 15 Temmuz gazisi vatan için her zaman göreve hazır
12.07.2020

74 yaşındaki 15 Temmuz gazisi vatan için her zaman göreve hazır

FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralanan Zorova, "Hainler, gerçi cesaret edemezler ya 15 Temmuz tekrar yaşanırsa acılarımı unutur, bastonumla yeniden yola çıkarım. Hiç korkmam, beni öldüreceklermiş, vuracaklarmış, hiç aklıma bile gelmez" dedi.

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle emniyet ve jandarmadan 36 bin 176 kişi ihraç edildi
12.07.2020

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle emniyet ve jandarmadan 36 bin 176 kişi ihraç edildi

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana Emniyet Genel Müdürlüğünden 30 bin 615, Jandarma Genel Komutanlığından 5 bin 561 kişi ihraç edildi.

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 137 bin 418'e yükseldi
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Yemen'de çok sayıda sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle görevini bıraktı
İsveç'te Kovid-19'a karşı sürü bağışıklığı stratejisinin işe yaramadığı öne sürüldü
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7,5 milyonu geçti
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