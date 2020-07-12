15 Temmuz Darbe Girişimi
'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer dijital ortamda sergilenecek.
Şehit kızlarının eşyaları 'Cennet'ten bir köşe olduŞehit kızlarının eşyaları 'Cennet'ten bir köşe oldu
Kültür ve Turizm Bakanlığından 15 Temmuz kahramanlarına ithafen 'Kahramanlık Türküleri Konseri'
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı hayatını ortaya koyanları "Kahramanlık Türküleri Konseri" ile anacak.
15 Temmuz şehidinin ailesi 'vatan sağ olsun' sözüyle teselli buluyor
FETÖ'nün darbe girişiminde, Kızılay yakınlarında şehit olan Suat Akıncı'nın annesi Müfide Akıncı, "Bana bütün dünyayı verseler istemem ki. Evladımı isterim ama vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Vatan için, bayrak için canını verdi." dedi.
FETÖ'nün yüksek yargı yapılanmasına ilişkin 175 davada karar çıktı
Eski yüksek yargıçların FETÖ üyeliği ve yöneticiliği ile örgüte yardım suçlarından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davalarda sanıklara 1 yıl 6 aydan 17 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
74 yaşındaki 15 Temmuz gazisi vatan için her zaman göreve hazır
FETÖ'nün hain darbe girişiminde yaralanan Zorova, "Hainler, gerçi cesaret edemezler ya 15 Temmuz tekrar yaşanırsa acılarımı unutur, bastonumla yeniden yola çıkarım. Hiç korkmam, beni öldüreceklermiş, vuracaklarmış, hiç aklıma bile gelmez" dedi.
FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle emniyet ve jandarmadan 36 bin 176 kişi ihraç edildi
Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016'dan bu yana Emniyet Genel Müdürlüğünden 30 bin 615, Jandarma Genel Komutanlığından 5 bin 561 kişi ihraç edildi.