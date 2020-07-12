12.07.2020

15 Temmuz şehidinin ailesi 'vatan sağ olsun' sözüyle teselli buluyor

FETÖ'nün darbe girişiminde, Kızılay yakınlarında şehit olan Suat Akıncı'nın annesi Müfide Akıncı, "Bana bütün dünyayı verseler istemem ki. Evladımı isterim ama vatan sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Vatan için, bayrak için canını verdi." dedi.