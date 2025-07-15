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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Saraçhane Anıt Parkı'nda düzenlenen anma programında konuşuyor
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında anıldı.

Tunahan Akgün, Murat Asil  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Niğde

Niğde Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali Cahit Çelik ile protokol üyeleri, şehidin mezarına gül ve karanfil bıraktı ve aileyle görüştü.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, her tarihi olayda ön plana çıkan kişilerin olduğuna dikkati çekti.

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Ömer Halisdemir'in de 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, Halisdemir'in sıktığı kurşunla darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini vurguladı.

Halisdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Çelik, Niğde'de 6 kişinin darbe girişimi sırasında şehit olduğunu söyledi.

Çelik, yurdun dört bir yanından Halisdemir'in kabrine gelerek şehitlere dua eden herkese teşekkür etti.

Programa, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, gün boyunca yurt içi ve dışından Halisdemir'in kabrine gelerek dua eden vatandaşlar, duygulu anlar yaşadı.


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