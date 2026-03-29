Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle 76 seferini karşılıklı iptal etti
Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 76 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda bugün planlanan seferlerde aksaklıklar yaşandığı belirtilerek, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.
Olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin söz konusu olabileceği belirtilen açıklamada, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.
