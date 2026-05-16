ABD Başkanı Trump, İran'da "her şeyi iki günde yerle bir edebileceklerini" iddia etti

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Hürmüz Boğazı'nı baypas eden ve 2027'de faaliyete geçmesi planlanan yeni "Batı-Doğu Boru Hattı" projesini hızlandırma kararı aldı
İran basını, ABD'nin savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife cevap verdiğini ve Washington'un özellikle nükleer konuda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğünü bildirdi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) “tek taraflı yapısını” eleştirerek, “BMGK’nın düzenlenmesi bir tercih değil zorunluluktur.” dedi