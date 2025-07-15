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Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'daki camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için İstanbul'daki camilerde mevlit okutuldu.

Hikmet Faruk Başer, Şükrü Gündüz, Fatma Eda Topcu  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
İstanbul'daki camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - AA

İstanbul

15 Temmuz Derneği tarafından FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacı askerlere karşı verdikleri büyük mücadele sonucu şehadete eren vatandaşlar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Taksim Camileri ile Eminönü Yeni Cami'nde öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlarda, 15 Temmuz şehitleri için mevlit ve Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki mevlit programına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İstanbul Vali Yardımcısı Nail Anlar da katıldı.

"Demokrasi, milli irade, hürriyet ve halkımız kazandı"

Ticaret Bakanı Bolat, cami çıkışı yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün önemine işaret ederek, bundan 9 yıl önce FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişiminin yaşandığı günü anımsattı.

Darbe girişiminin halkın büyük direnişi, destansı kahramanlığı ile zaferle sonuçlandığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"16 Temmuz sabahına yepyeni bir Türkiye ile uyandık. Değerli Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği cesaret, kararlılık ve liderlik ile halkımızın meydanlarda ortaya koyduğu destansı direniş, oyunlarını bozdu ve ellerinde hangi silahlar olursa olsun halkın direnişi darbecileri hüsrana uğrattı. Tarihimizde ilk defa milli iradeye yönelik bir darbe girişimi püskürtülmüş oldu. Burada vatansever, kahraman TSK unsurları da çok önemli rol oynadılar ve azınlıkta olan darbeciler bozguna uğratılmış oldu. Vatanımız, yüce dinimiz, inancımız, değerlerimiz büyük bir badireyi atlatmış oldu. Demokrasi, milli irade, hürriyet ve halkımız kazandı. O günden bugüne halkımızda çok büyük bir hassasiyet var. Bugün de her yer bayraklarla donatıldı ve her yerde anma törenleri yapılıyor çünkü 253 kahraman şehidimiz, 3 bine yakın kahraman gazimiz ve milyonlarca halkımız bu zaferin mimarları."

"Hainler, darbeciler kaybetti, milletimiz, vatanımız, hürriyet kazandı"

Bakan Bolat, bu zaferin milletin zaferi olduğuna dikkati çekerek, konuşmasında bugüne dek bu topraklardaki tüm şehitleri anarak, rahmet diledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana geçen 9 senede çok büyük ilerlemeler kaydettiğinin altını çizen Bolat, ekonomi, ticaret, sanayi, savunma, enerji başta olmak üzere her alanda büyük başarılar kazanıldığını söyledi.

Bolat, "15 Temmuz'daki direnişin ve zaferin ne kadar önemli olduğu, bu yaşadığımız 9 yılda ülkemize yönelik saldırıları, bölge ülkelerinde yaşananları, dünyada yaşanan krizleri düşündüğümüzde, milli iradenin kazanmasının ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Hainler, darbeciler kaybetti, milletimiz, vatanımız, hürriyet kazanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Taksim Camisi'ndeki programda ise İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever yer aldı.


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