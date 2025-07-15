Dolar
40.23
Euro
46.75
Altın
3,341.54
ETH/USDT
2,995.70
BTC/USDT
116,235.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılıyor
logo
Yaşam, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.

Murat Özünal  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı Fotoğraf: Karaman Valiliği

Karaman

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri ilk olarak şehit ailesinin Kazımkarabekir ilçesinde bulunan evini ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ardından Çiçekli ve beraberindekiler şehidin ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Grand Kartal Otel yangını davası
YÖK'ten FETÖ bağlantısı nedeniyle tanınmayan yurt dışındaki üniversitelere ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınadı

Benzer haberler

15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı

15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı

Karaman'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet