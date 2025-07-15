15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın Karaman'daki mezarı başında anıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Muhammed Yalçın için Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mezarı başında anma programı düzenlendi.
Karaman
Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri ilk olarak şehit ailesinin Kazımkarabekir ilçesinde bulunan evini ziyaret etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ardından Çiçekli ve beraberindekiler şehidin ilçe mezarlığında bulunan kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.