Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor
Hindistan’da geçen ay meydana gelen yolcu uçağı kazasının ardından Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verilirken, Asya'da bazı hava yolu şirketleri de benzer denetimlere başladı.
Yeni Delhi
BBC'nin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGCA) kararı sonrası Güney Kore, Japonya ve Singapur'un hava yolu şirketleri de Boeing uçaklarına yönelik denetim süreci başlattı.
- Hindistan'ın Gucerat eyaletinde 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
- Hindistan'daki uçak kazası, dünyada son dönemde meydana gelen benzer kazaları hatırlattı
- Hindistan'daki uçak kazasının ardından ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatıldı
Güney Kore’nin ulusal hava yolu firması Korean Air, yakıt anahtarları denetimlerine başladığını ve gerektiğinde ek tedbirler alınacağını açıkladı.
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Japan Airlines (JAL) ise 2018’den bu yana düzenli olarak yakıt anahtarlarını kontrol ettiğini ve uçuş sırasında hiçbir sorun yaşanmadığını bildirdi.
Singapore Airlines da filosundaki tüm 787 tipi uçaklarda önleyici kontrolleri tamamladığını, bünyesindeki iştirak şirketi Scoot'un uçaklarının da denetlendiğini duyurdu.
Hindistan'daki kaza sonucu uçaktaki 241 kişi yaşamını yitirmişti
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanından Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.
Hindistan'daki uçak kazası
Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.
Hindistan'daki uçak kazası
Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.
Kazanın ardından Hindistan'daki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatılmıştı
India Today'in haberine göre, "Air India 171" sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı harekete geçmişti.
Bakanlık, ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklara yönelik bir inceleme başlatıldığını bildirmişti.
Öte yandan, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.