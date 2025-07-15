Dolar
40.22
Euro
46.87
Altın
3,335.10
ETH/USDT
3,030.20
BTC/USDT
118,026.00
BIST 100
10,225.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor

Hindistan’da geçen ay meydana gelen yolcu uçağı kazasının ardından Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verilirken, Asya'da bazı hava yolu şirketleri de benzer denetimlere başladı.

Nuri Aydın  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor

Yeni Delhi

BBC'nin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGCA) kararı sonrası Güney Kore, Japonya ve Singapur'un hava yolu şirketleri de Boeing uçaklarına yönelik denetim süreci başlattı.

Güney Kore’nin ulusal hava yolu firması Korean Air, yakıt anahtarları denetimlerine başladığını ve gerektiğinde ek tedbirler alınacağını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Japan Airlines (JAL) ise 2018’den bu yana düzenli olarak yakıt anahtarlarını kontrol ettiğini ve uçuş sırasında hiçbir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Singapore Airlines da filosundaki tüm 787 tipi uçaklarda önleyici kontrolleri tamamladığını, bünyesindeki iştirak şirketi Scoot'un uçaklarının da denetlendiğini duyurdu.

Hindistan'daki kaza sonucu uçaktaki 241 kişi yaşamını yitirmişti

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanından Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.


Hindistan'daki uçak kazası

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti.


Hindistan'daki uçak kazası

Uçağın düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı bir yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazanın ardından Hindistan'daki tüm "Boeing 787" tipi uçaklarda inceleme başlatılmıştı

India Today'in haberine göre, "Air India 171" sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı harekete geçmişti.

Bakanlık, ülkedeki tüm "Boeing 787" tipi uçaklara yönelik bir inceleme başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'nın çevre ilçeleri, Çankırı ve Artvin için kuvvetli sağanak uyarısı
MEB "Zaferin Adı Türkiye" dergisini yayımladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz'da Meclis'te bombalanan alanlara karanfil bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet, 15 Temmuz gecesi şanlı bir destan yazmıştır
Antalya'da otluk alanda çıktıktan sonra evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor

Hindistan'daki kazanın ardından hava yolu şirketleri Boeing uçaklarının yakıt anahtarlarını denetliyor

Hindistan'dan "Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesi" kararı

Hindistan’daki uçak kazasına ilişkin ön rapora göre kalkıştan sonra motorlara giden yakıt kesildi

Pakistan-Hindistan gerilimi tarafların askeri doktrinlerinin işlevselliğini gündeme getirdi

Pakistan-Hindistan gerilimi tarafların askeri doktrinlerinin işlevselliğini gündeme getirdi
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 85'e çıktı

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde yağışlara bağlı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 85'e çıktı
AB krizlere karşı kritik malzeme stoklayacak

AB krizlere karşı kritik malzeme stoklayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet