Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Hindistan'a ait 2 LPG tankerinin Hürmüz Boğazı'nı geçtiği bildirildi

Hindistan bayraklı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek ülkeye doğru ilerlediği duyuruldu.

Şilan Turp  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığından yapılan açıklamada, toplamda 94 bin metrik ton LPG taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, tankerlerden birinin 31 Mart'ta, diğerinin ise 1 Nisan'da Hindistan'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgedeki 18 Hindistan bayraklı gemide 485 Hint denizcinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, denizcilerin güvenliğinin sağlandığı ve son 24 saat içinde söz konusu gemilerle ilgili herhangi bir olayın bildirilmediği ifade edildi.

Daha önce Hindistan bayraklı dört LPG tankerinin de boğazı güvenli şekilde geçtiği aktarılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının "en büyük öncelikleri" olduğunu bildirmişti.

Bakan Kurum'dan "Uluslararası Sıfır Atık Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı
Mersin'de motokuryenin kız çocuğuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
Gediz Nehri taştı, Manisa'da tarım arazileri su altında kaldı
Ticaret Bakanlığından "İsrail ile ticaretin sürdüğü" iddialarına ilişkin açıklama

Küresel gübre piyasalarında Hürmüz Boğazı kaynaklı tedarik sıkıntısı ve fiyat hareketliliği krizi derinleşiyor

Pakistan: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi

Küresel enerji piyasaları ABD-İsrail ile İran savaşının 4. haftasında dalgalı seyrini koruyor

Küresel enerji piyasaları ABD-İsrail ile İran savaşının 4. haftasında dalgalı seyrini koruyor
İngiltere'de bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi

İngiltere'de bazı akaryakıt istasyonlarında "geçici tedarik kısıtı" yaşandığı bildirildi
İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi
