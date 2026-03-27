İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi
Ankara
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu sabah, yozlaşmış ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından, farklı uyruklardan 3 konteyner gemisi, izinli gemiler için belirlenmiş koridora doğru ilerlemeye çalıştı ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri çevrildiler." ifadeleri kullanıldı.
Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin geçişlerine kapalı olduğunun yinelendiği açıklamada, "yasağa uymayarak Boğaz'dan geçmeye çalışanların sert bir karşılıkla yüzleşeceği" ifade edildi.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.