Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin vurulacağı uyarısını yineledi.

Ahmet Dursun  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

Ankara

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail-Amerikan ittifakı" ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin, rota gözetmeksizin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu sabah, yozlaşmış ABD Başkanı'nın (Donald Trump) Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna dair yalanlarının ardından, farklı uyruklardan 3 konteyner gemisi, izinli gemiler için belirlenmiş koridora doğru ilerlemeye çalıştı ancak Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarıldıktan sonra geri çevrildiler." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin geçişlerine kapalı olduğunun yinelendiği açıklamada, "yasağa uymayarak Boğaz'dan geçmeye çalışanların sert bir karşılıkla yüzleşeceği" ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava görülecek
STRATCOM Zirvesi 2026'da "Küresel Düzende Yeni Çerçeve: Stratejik İletişim Perspektifi" Paneli yapıldı
Trakya'daki barajların ortalama doluluk oranında iki ayda yüzde 80'e yakın artış
Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir

İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi

Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor

İran, UAEA Başkanı'nı "nükleer tesislere saldırıyı kınamak yerine tesisleri yok etme yolunu göstermekle" suçladı

ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim

ABD Başkanı Trump: İran benden 7 gün istedi, onlara 10 gün süre verdim
ABD’nin hedefindeki Basra Körfezi'nde kontrolü güç çok sayıda ada mevcut

ABD’nin hedefindeki Basra Körfezi'nde kontrolü güç çok sayıda ada mevcut
İran'ın misillemesi nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'ın misillemesi nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı
