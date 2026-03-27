Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, BM Genel Kurulu’nda “BM Üye Devletlere COP31 Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor. İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor. İsrail'in saldırısı nedeniyle Beyrut’un Dahiye bölgesine bombalar düşüyor.
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran'a saldırılarla ilgili yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğu öne sürüldü.

Yasin Yorgancı  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başkan Yardımcısı Vance, İran'a yönelik saldırılara şüpheci yaklaşıyor.

Buna göre ABD'li bir kaynak, Vance'in hem savaştan önce hem de son birkaç gündür İran'la diplomasiye "yoğun bir şekilde dahil olduğunu" belirterek, İran'a yönelik saldırılara giden süreçte Vance'in, savaşın süresi, amacı ve ABD mühimmat stokları üzerindeki etkisi hakkında sorular yönelten yönetimdeki "en şüpheci seslerden biri" olduğunu iddia etti.

ABD'li ve İsrailli kaynaklar, Vance'in, İsrail'in saldırılarının nasıl gelişeceğine dair değerlendirmelere son derece şüpheyle yaklaştığını ifade etti.

Vance'e yakın ABD'li başka bir yetkili de İran'ın müzakere sürecini Vance ile yürütmek istediği iddialarına ilişkin, "Kendi görüşleri var ancak (Donald) Trump'ın talimatlarına göre çalışacak ve başkanın beğeneceği bir sonuç elde etmeye çalışacak." dedi.

ABD'de üst düzey bir yönetim yetkilisi de "İranlılar Vance ile bir anlaşma yapamazlarsa, anlaşma yapamazlar. Bulabilecekleri en makul kişi o." ifadesini kullandı.

