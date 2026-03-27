ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için "müzakere" kararlılığını vurguladı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik "müzakere yoluyla çözümü" en kısa sürede sağlamaya kararlı olduğunu bildirdi.
Ankara
Bakan Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik yaklaşımına ilişkin paylaşım yaptı.
Rubio, "Bugün G7'de (G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı), Başkan Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı için ateşkes ve müzakere yoluyla çözümü en kısa sürede sağlamaya kararlı olduğunu yineledim." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Rubio'nun da bulunduğu G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bir fotoğraf da yer aldı.