Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Irak Petrol Bakanlığı: Savaşın dayattığı mevcut durum nedeniyle petrol faaliyetleri büyük ölçüde durdu

Irak Petrol Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın dayattığı mevcut durum nedeniyle Irak'taki petrol faaliyetleri ve projelerin büyük ölçüde durduğunu bildirdi.

Haydar Karaalp  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Bağdat

Irak Petrol Bakanlığı İhracat İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Basim Muhammed Hudeyr, ülkenin resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, "Savaşın dayattığı mevcut durum nedeniyle petrol faaliyetleri ve projeler büyük ölçüde durmuş durumda." dedi.

Savaşın sona ermesi halinde petrol sahalarındaki üretim seviyelerinin birkaç gün içinde eski düzeyine dönmesinin mümkün olduğunu belirten Hudeyr, gaz projelerinin ise tamamen durmadığını, ancak bu projelerin sürdürülebilirliği ve devamlılığının doğrudan mevcut savaşın sona ermesine bağlı olduğunu söyledi.

Iraklı Bakanlık yetkilisi Hudeyr, en büyük engelin, tamamen ithalata ve lojistik desteğe bağlı olan inşaat projelerinde yaşandığını belirterek, "Mevcut şartlarda Hürmüz Boğazı’nın kapanması, bu hayati projelerin sürdürülmesi açısından büyük bir zorluk teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

