Ekonomi

Avustralya'daki iki eyalette artan yakıt maliyetleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Avustralya'nın iki eyaletinde ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın artmasına yol açtığı yakıt maliyetleri ve tedarik riskleri sebebiyle toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu.

Dilara Karataş  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji piyasalarını etkilemesi, Avustralya'da yakıt fiyatlarının yükselmesine ve arz endişelerinin artmasına sebep oldu.

Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, yüzlerce akaryakıt istasyonunda tedarik sıkıntısı yaşanırken tarım ve madencilik sektörlerinde de teslimat aksaklıkları görülüyor.

Victoria eyaletinde 1 Nisan'dan itibaren tren, tramvay ve otobüslerde bir ay boyunca ücret alınmayacak. Eyalet yönetimi, talep artışına karşı binlerce ek sefer planladı.

Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, yaptığı açıklamada, uygulamanın hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi amaçladığını, vatandaşların yakıt harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Tasmania'da da 30 Mart-30 Haziran döneminde otobüs ile feribotlar ücretsiz olacak.

Bazı eyaletler uygulamaya karşı çıktı

Bazı eyalet yönetimleri ise uygulamaya mesafeli yaklaşarak benzer adım atmayacaklarını açıkladı.

New South Wales (NSW) eyaletinin Ulaştırma Bakanı John Graham, krizin kısa vadeli olmadığını, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin uygulanmayacağını bildirdi.

West Australia Başbakanı Roger Cook da mevcut ücretlerin zaten düşük seviyede olduğunu ifade etti.

South Australia yönetimi ise ücretsiz ulaşım yerine farklı hayat pahalılığı önlemlerine odaklandıklarını kaydetti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 27 Mart'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
DMM "Koşuyolu Kalp ve Damar Hastanesi satılıyor" iddialarını yalanladı
Bakan Fidan, İslamabad'da "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı
Bazı illerde kar etkili oldu
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım

Benzer haberler

ABD uçak gemisi USS Gerald Ford bakım için Hırvatistan'a geldi

ABD uçak gemisi USS Gerald Ford bakım için Hırvatistan'a geldi

İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilerin arazisine zorla girdiği Filistinliyi ve 2 oğlunu gözaltına aldı

AA ekibi, ABD-İsrail saldırısında vurulan Tahran'daki Al Araby TV binasını görüntüledi

İran: Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacak

İran: Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacak
Yemen'deki Husilerin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil olmasıyla Babül Mendeb Boğazı'nın önemi yeniden gündemde

Yemen'deki Husilerin, ABD/İsrail-İran Savaşı'na dahil olmasıyla Babül Mendeb Boğazı'nın önemi yeniden gündemde
Avustralya'daki iki eyalette artan yakıt maliyetleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

Avustralya'daki iki eyalette artan yakıt maliyetleri nedeniyle toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
