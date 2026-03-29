Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran'ın füze saldırıları nedeniyle İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran'dan yapılan iki misillemelerin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail genelinde birçok bölgede sirenler çaldı.

Burak Dağ  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

Bölgedeki AA muhabiri, İran misillemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenlerin çaldığını ve gökyüzünden şiddetli patlama seslerinin geldiğini aktardı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İran'dan yapılan ilk misilleme sonrası, ülkenin orta ve güney kesimlerindeki Aşdod, Ramle kentlerinin yanı sıra Rehovot, Gedera, Modiin ve Ölü Deniz bölgelerinde de sirenlerin devreye girdiğini bildirdi.

İsrail’in orta ve güney kesimlerine yönelik ilk misillemenin hemen ardından İran füzelerinin ülkenin kuzeyini de hedef aldığı belirtildi.

İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti başta olmak üzere Celile ve Karmel bölgelerinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyine İran’ın yanı sıra Hizbullah’ın da eşzamanlı füze attığını duyurdu.

Açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah’ın saldırısının önlendiğini ancak İran’dan atılan füzelerin açık alana düştüğünü bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın peş peşe attığı füzeler nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı duyuruldu.

