Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Trump kara harekatına kalkışırsa ABD askerleri Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacak

İran'ın askeri sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini arzu ettiklerini belirterek, Amerikan askerlerinin Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını söyledi.

Ahmet Dursun  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, yayımladığı görüntülü açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, İran'a kara saldırısı tehditlerini değerlendirdi.

Trump'ı "dengesiz ve yalancı" olarak nitelendiren Zülfikari, ABD'nin, Avrupa ve dünya ülkelerinin, özellikle de Batı Asya bölgesindeki ülkelerin halkına büyük zarar verdiğini ifade etti.

Trump'ın İran'la müzakereler sürerken saldırılar başlattığını hatırlatan Zülfikari, "Trump, İsrail Başbakanı'nın (Binyamin Netanyahu) piyonu ve Epstein davasındaki geçmişi nedeniyle terörist Mossad'ın baskısı altında." dedi.

Zülfikari, ABD'nin kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini beklediklerini belirterek, "bu durumda yalnızca Amerikan askerlerinin aşağılanarak esir alınmakla kalmayacağını aynı zamanda Amerikan askerleri ve komutanlarının Basra Körfezi'ndeki köpekbalıklarına yem olacağını" ifade etti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: ABD, müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planlıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın birinci ayı dolayısıyla halka hitaben açıklama yayımladı.

Silahlı Kuvvetler ile halkın, ABD-İsrail'in saldırıları karşısındaki duruşuna övgüde bulunan Kalibaf, ülkenin "büyük bir dünya savaşının içinde bulunduğunu" belirterek, "Askerlerinizin ve hizmetkarlarınızın iradesinden bir an bile şüphe etmeyin; onlar dağdan daha sağlam, ateşten daha yakıcı ve düşman için şimşekten daha korkutucudurlar." ifadelerini kullandı.

"Yüce Allah'ın izniyle bu savaşı her saldırgan için büyük bir ders haline getireceğiz." diyen Kalibaf, halka meydanlardaki gösterilerini sürdürme çağrısında bulundu.

ABD'nin müzakere çağrılarını değerlendiren Kalibaf, şunları kaydetti:

"Düşman, kamuoyunda müzakere ve diyalog mesajları gönderirken gizlice kara saldırısı planlıyor. Adamlarımızın, Amerikan askerlerinin karaya inmesini ve onları ateşe verip bölgesel ortaklarını sonsuza dek cezalandırmayı beklediğinden gafiller. Ateşimiz devam ediyor. Füzelerimiz konuşlandırıldı. İmanımız arttı. Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça müşahede ediyoruz."

Kalibaf, İran'a Pakistan üzerinden iletilen ve ABD'nin 15 maddelik şartlarının yer aldığı teklife ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde düşman yetkililerinden müzakereler hakkında farklı sözler ve açıklamalar duyuluyor. Amerika, savaşta elde edemediklerini 15 maddelik bir liste olarak ilan ederek ve diplomasi yoluyla elde etmeyi umuyor. Amerikalılar, İran'ın teslim olmasını istedikleri sürece, evlatlarınızın ABD'nin bu arzularına cevabı açık ve nettir. Zillet bizden uzaktır."

