Dünya, Filistin

İsrail askerleri Batı Şeria'da İsraillilerin arazisine zorla girdiği Filistinliyi ve 2 oğlunu gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin arazisine zorla girdiği bir Filistinli ile iki oğlunu gözaltına aldı.

Safiye Karabacak  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El-Halil kentinin Mesafir Yatta bölgesindeki Muhammed Musa Mahamra'ya ait evinin ve meyve ağaçlarının bulunduğu arazinin çitlerini keserek baskın düzenledi. Söz konusu İsrailliler arazide hayvanlarını otlattı.

İsrail askerleri, zorla araziye giren Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler yerine, Filistinli çiftçi ve oğulları Luey ve Leys'i gözaltın aldı.

Araziye gelen İsrail askerleri bölge sakinlerine ses bombaları attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

