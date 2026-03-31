İsrail askerleri Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İstanbul
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Nablus’ta 2, Beytüllahim'de 5, El Halil'de 5, Tulkerim'de 2, Cenin'de 6, Kalkilya'da 2 ve Selfit'te 1 kişi İsrail askerlerince gözaltına alındı.
Baskınlar sırasında evlere giren İsrail askerlerinin, eşyalara zarar verdiği belirtildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.
Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırılarda 1139 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişinin yaralandığı, 22 bine yakın kişinin ise gözaltına alındığı belirtiliyor.