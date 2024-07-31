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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin, Gazze için Türkiye'nin 6 Şubat depreminden sonra hazırladığı barınma planından ilham aldı

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesi halinde Filistinlilerin barınmasına yönelik hükümetin planı olduğunu söyledi.

Awad Rjoob, Ekrem Biçeroğlu  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Filistin, Gazze için Türkiye'nin 6 Şubat depreminden sonra hazırladığı barınma planından ilham aldı

Ramallah

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Ahid Biseysu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının sona ermesi halinde Filistinlilerin barınmasına yönelik hükümetin planı olduğunu belirterek, plan için 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin barınma deneyiminden ilham aldıklarını söyledi.

Bakan Biseysu, Filistin televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi halinde evleri İsrail ordusu tarafından yıkılanların barınmasına yönelik toparlanma planımız var." diyen Biseysu, barınma planının daha önce Gazze'de olduğu gibi kalıcı kamplara dönüşmeyeceğini, 1948'deki Büyük Felaket'in (Nekbe) tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda bölgede yaklaşık 300 bin konutun yıkıldığına dikkati çeken Filistinli Bakan, Gazze'de 2 bin ila 4 bin kişi için 280 barınma bölgesi kurulmasını planladıklarını anlattı.

Biseysu, saldırılar nedeniyle Gazze'de "40 ila 50 milyon ton moloz bulunduğunu tahmin ettiklerini, yeniden inşa meselesinin kolay olmayacağını" belirterek, "Uluslararası toplum, yeniden inşa ve yeniden yerleştirme süreci için herhangi bir yaratıcı fikir sunmadı." dedi.

Bakan Biseysu, Filistin hükümeti ve bakanlığının, "6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem sonrasında Türk hükümetinin felaketten etkilenenler için uyguladığı barınma sürecinin başarılı olduğunu ve Gazze için plan hazırlarken bundan ilham aldıklarını" söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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