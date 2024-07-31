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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raporu: İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinliler işkence ve kötü muameleye maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail tarafından keyfi ve gizlice gözaltında tutulan Filistinlilerin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
BM raporu: İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinliler işkence ve kötü muameleye maruz kalıyor

Cenevre

OHCHR, İsrail yetkilileri tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce Filistinlinin keyfi ve uzun süreli ve kimseyle görüştürülmeden gözaltında tutulmalarına dair bir rapor yayımladı.

Raporda, İsrail'in gözaltında tuttuğu Filistinli kadınlara ve erkeklere yönelik cinsel istismar dahil işkence ve diğer zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerin olduğu iddialarına yer verildi.

7 Ekim'den bu yana çatışmadan kaçan sağlık personeli, hastalar ve sakinler ile diğer kişiler dahil binlerce Filistinlinin Gazze'den İsrail'e genellikle zincirlenmiş ve gözleri bağlı olarak götürüldüğü bildirildi.

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Raporda Filistinlilerin, gözaltına alınma nedenlerinin belirtilmeden, avukat veya etkili bir yargısal incelemeye erişim hakkı tanınmadan genellikle gizli yerde tutuldukları belirtildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in askeri tesislerinde ve hapishanelerinde en az 53 Filistinli tutuklunun öldüğü kaydedildi.

Gazze'de, ergenlik çağındakiler de dahil çoğunlukla erkeklerin gözaltına alındığı, birçoğunun okullarda, hastanelerde, evlerinde veya Gazze'nin kuzeyinden güneye göçleri sırasında kontrol noktalarında gözaltına alındığının altı çizildi.

"İsrail ordusu, bazı durumlarda Filistinli silahlı gruplar veya bunların siyasi kanatlarıyla bağlantılı olduklarını iddia etmesine rağmen genellikle Gazze'de Filistinlileri gözaltına almanın gerekçesini kamuoyuna açıklamıyor." ifadelerinin kullanıldığı raporda, İsrail'in, gözaltına alınanların çoğunun akıbeti veya nerede olduğu hakkında bilgi vermediği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) bu kişilerin tutuldukları tesislere erişiminin engellendiği yer aldı.

Gözaltındaki Filistinlilerin, kafes benzeri alanlarda tutuldukları, uzun süre çıplak bırakıldıkları ve sadece bez giydiklerini söyledikleri ifadeler de raporda yer aldı.

Filistinliler, uzun süre gözlerinin bağlı kaldığını, yiyecek, uyku ve sudan mahrum, elektrik şokuna maruz bırakıldıklarını, bedenlerinde sigara söndürüldüğünü ve köpeklerin üzerlerine salındığını söyledi.

"Korkunç eylemler, uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu gösteriyor"

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan çok sayıda erkek, kadın, çocuk, doktor, gazeteci ve insan hakları savunucusundan birçoğunun, herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın, içler acısı koşullarda tutulmasının yanı sıra kötü muamele ve işkenceye maruz kaldığını kaydetti.

Türk, usulüne uygun yargılama garantilerinin ihlaline ilişkin raporların, bu tür tutuklama ve gözaltların keyfiliği ile cezalandırıcı niteliği konusunda ciddi endişeler doğurduğunu vurguladı.

"BM İnsan Hakları Ofisi ve diğer kuruluşlar tarafından toplanan ifadeler, su işkencesi ve tutuklulara karşı köpeklerin serbest bırakılması gibi bir dizi korkunç eylemin, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullanan Türk, uluslararası insancıl hukukun, gözaltındaki herkesi şiddet ve tehdide karşı koruduğunu belirtti.

Türk, Gazze'de hala tutulan tüm esirler ile İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alınan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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