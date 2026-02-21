Dolar
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanları, yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Filistin

ABD'de eski ordu mensubundan İsrail karşıtlığını yasal yaptırımlara taşımayı öngören tasarıya tepki

ABD'de 17 yıllık eski ordu mensubu ve istihbaratçı Josephine Guilbeau, İsrail karşıtlığını yasal yaptırımlara taşımayı öngören eyalet tasarısına karşı çıktı.

Damla Delialioğlu  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
ABD'de eski ordu mensubundan İsrail karşıtlığını yasal yaptırımlara taşımayı öngören tasarıya tepki

Ankara

ABD'de 17 yıllık eski ordu mensubu ve istihbaratçı Josephine Guilbeau, İsrail karşıtlığını yasal yaptırımlara taşımayı öngören eyalet tasarısına karşı çıkarak, "Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar, siyonist imparatorluğuna ve Gazze'deki soykırıma karşı omuz omuzadır." dedi.

Guilbeau, Ohio eyaletinde katıldığı bir oturumda, Yahudi karşıtlığını resmi olarak tanımlamayı ve İsrail'e karşı yürütülen protesto ve eylemleri yaptırım altına alarak suç tanımı oluşturmayı öngören ve Ohio Eyalet Senatosunda görüşülen "SB 87" isimli yasa tasarısına karşı çıktı.

Siyonizmin Yahudilikle aynı kefeye konulmaması gerektiğine dikkati çeken Guilbeau, modern İsrail devletinin 20. yüzyılda kurulan "siyasi bir oluşum" olduğunu ve kutsal kitapta "emredilmediğini" ifade etti.

Guilbeau, "Bu tasarı altında, Yahudiler dahil siyonist eylemlere veya İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına karşı çıkan herkes suçlu ilan edilebilir." diye konuştu.

Guilbeau, neredeyse 20 yıl boyunca "bilinçli ifade" ve "dini özgürlüğü" savunduğuna inandığını aktararak, "Bu tasarı geçerse bu özgürlükler ülke içinde risk altına girer. Yürürlüğe koyacağınız hiçbir yasa inananları susturamaz. Hiçbir kanun kalplerimizden 'Tanrı' kelimesini silemez." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Guilbeau, "İbadet etme, öğretme ve vicdana göre yaşama hakkını savunmak zulüm hatta ölüm tehdidi getirirse, benden önce binlerce aziz ve Hristiyan nasıl hazır olduysa, ben de hazırım." şeklinde konuştu.

Susturulamayacaklarını ifade eden Guilbeau, "Hristiyan, Yahudi ve Müslümanlar, siyonist imparatorluğuna ve Gazze'deki soykırıma karşı omuz omuzadır." ifadesini kullandı.

