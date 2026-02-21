Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,989.60
BTC/USDT
68,498.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanları, yarın oynanacak Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçı öncesi Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Epstein belgeleri

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Epstein ile ilişkisi olduğu iddiasını inkar etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD'de çocuklara cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile ilişkisi olduğu iddiasını inkar etti.

Faruk Hanedar  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Epstein ile ilişkisi olduğu iddiasını inkar etti

Kudüs

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Herzog'a Epstein ile ilişkisi olduğuna dair iddiaları sorduğunu kaydetti.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın kendisinden Herzog'a bu soruyu sormasını istediğini aktaran Huckabee, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sorusunu yanıtladığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Huckabee'nin paylaşımına göre, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Herzog ile Epstein arasında doğrudan veya dolaylı hiçbir temas olmadığını iddia etti.

Açıklamada, Epstein ile tanışıklığı veya kişisel ilişkisi bulunmadığı savunulan Herzog'un hiçbir zaman "Epstein adasına" davet edilmediği ve gitmediği öne sürüldü.

Huckabee, Carlson'a konuşmuştu

ABD elçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri’ne uzanan bölgede "İsrail’in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Carlson'un, mevcut İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un "Epstein adasında" bulunduğunu, Epstein ile doğrudan bağlantılı üst düzey İsrailli yetkililerin olduğunu belirterek bu konuda Herzog'a neden soru sormadığı yönündeki eleştirisine Huckabee, bunu ilk kez duyduğunu söyleyerek yanıt verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler: Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı
Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararına karşı yürüdü

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararına karşı yürüdü

ABD'de eski ordu mensubundan İsrail karşıtlığını yasal yaptırımlara taşımayı öngören tasarıya tepki

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Epstein ile ilişkisi olduğu iddiasını inkar etti

Ürdün'den, ABD’nin İsrail Büyükelçisinin "Nil’den Fırat’a uzanan bölge İsrail’in hakkı" açıklamasına tepki

Ürdün'den, ABD’nin İsrail Büyükelçisinin "Nil’den Fırat’a uzanan bölge İsrail’in hakkı" açıklamasına tepki
ABD'li gazeteci Carlson, İsrail'in ülkesi için büyük yük olduğunu söyledi

ABD'li gazeteci Carlson, İsrail'in ülkesi için büyük yük olduğunu söyledi
Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet