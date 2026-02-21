Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
68,204.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail’in Sayda kenti ile Bekaa’daki bazı beldelere yönelik saldırılarının "diplomatik çabalar ve istikrarı" hedef aldığını belirtti.

Mehmet Nuri Uçar  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

İstanbul

Lübnan resmi ajansı NNA’da Cumhurbaşkanı Avn'ın İsrail saldırılarına dair açıklaması yayımlandı.

Avn, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının, "Lübnan’ın kardeş ve dost ülkelerle, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yürüttüğü diplomatik girişimleri ve istikrarı tesis etme çabalarını boşa çıkarmayı amaçlayan açık bir düşmanca eylem" olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Lübnan Cumhurbaşkanı, saldırıların Lübnan’ın egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğunu ve uluslararası yükümlülüklerin açıkça çiğnendiğini vurgulayarak bunun aynı zamanda uluslararası toplumun iradesine de aykırı bir tutum anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına tüm hükümleriyle eksiksiz biçimde bağlı kalması gerektiğini hatırlattı.

Avn, bölgede istikrarı destekleyen ülkelere de çağrıda bulunarak saldırıların derhal sona erdirilmesi ve uluslararası kararların hayata geçirilmesi için sorumluluk almaları gerektiğini ifade etti.

İsrail savaş uçakları dün Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesine bağlı Riyak beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırıda tamamen yıkılan binanın, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen bir finans kurumunun yakınında bulunduğu aktarılmıştı.

Aynı gün akşam saatlerinde İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarındaki Ayn el-Hilve Filistin Mülteci Kampı’nı da hedef almış, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor
Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Gaspçı İsraillilerin öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinlinin babası "adalet" istiyor

Ramazan ayının buruk geçtiği Gazze'de Filistinli aile yıkılan caminin kubbesinde iftar yapıyor

Ramazan ayının buruk geçtiği Gazze'de Filistinli aile yıkılan caminin kubbesinde iftar yapıyor
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu

ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir binaya düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir binaya düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet