Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,967.40
BTC/USDT
68,000.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Nil Nehri'den Fırat Nehri’ne uzanan bölgede "İsrail’in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." dedi.

Ahmet Dursun  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu

Ankara

ABD elçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savundu.

Röportajın başında Carlson, Huckabee'nin ABD'de İsrail adına casusluk yaptığı için tutuklanan ve daha sonra ülkesine iade edilen İsrailli Jonathan Pollard'la daha sonra Amerikan basınında sızdırılan gizli görüşmesini sorunca Huckabee, İsrail casusu Pollard ile Büyükelçilikte görüştüğünü ve güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri olduğu için bunun "gizli bir görüşme" olmadığını ileri sürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Huckabee, "İsrail’in ABD askerlerini Irak’a göndermesi ve onların savaşı için Amerikan askerlerini kullanması ABD’nin çıkarlarına mı hizmet etti yoksa İsrail’in mi?” sorusuna ise "İsrail’in ABD’nin en yakın müttefiki" olduğunu ve 2003’teki Irak işgalinin "teröre karşı mücadele" için yapıldığı iddiasında bulundu.

"Nükleer programıyla İsrail’in kendini savunma hakkı var"

Carlson, İsrail’in nükleer programına ilişkin iddiaları da gündeme getirerek, "İsrail’in nükleer silah programını çalınmış ABD malzemeleriyle geliştirdiği iddiaları hakkında ne diyorsunuz?" diye sorunca, İsrail'in nükleer silah programını reddetmeyen Huckabee, "Nükleer programıyla İsrail’in kendini savunma hakkı var ve işbirliği içindeyiz." karşılığını verdi.

İsrail'in ABD'yi İran'a karşı savaşa sürüklemek mi istediğinin sorulması üzerine Huckabee, "İran gerçek tehdit, nükleer eğilimleri var ve 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyorlar. Savaş kışkırtması değil bu barış için caydırıcılık." ifadelerini kullandı.

Huckabee'nin görüşlerine karşı çıkan Carlson "Bu, Amerikan askerlerini İsrail'in savaşları için feda etmek değil mi? Nükleer malzemeler çalındı iddialarını nasıl görmezden geliyorsunuz? İran ile savaş, ABD için felaket olur? Neden İsrail'in gündemini takip ediyoruz?" sorusuna ise Huckabee, "Tucker, sen yanlış bilgilendirilmişsin. İran rejimi Amerikalıları öldürmek istiyor ve 47 yıldır 'Amerika'ya ölüm' diyorlar. İsrail, ABD'nin çıkarlarını koruyor. Nükleer konuda şeffafız ve bu ortak güvenlik için." diyerek yanıt verdi.

"İsrail isteseydi Gazze'deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor"

İsrail'in Gazze'deki binlerce çocuğu öldürmesine ilişkin ise Huckabee, Carlson'ın "14 yaşındaki Hamas militanlarının ölümleri hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna "Eğer buna katılmışlarsa Tanrı yardım etsin" yanıtını verdi. Carlson'ın "14 yaşındaki çocuğun karar verme imkanı var mı, yetişkinler tarafından kullanıldığı için ölümü hak ediyor mu?" sorusuna da Huckabee, "Silah tutuyorsa, ayrıca İsrail isteseydi Gazze'deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor." dedi.

İsrail'in onların (Orta Doğu bölgesi) hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi"

Amerikalı gazeteci Carlson’ın, İsrail’in “vadedilmiş topraklar” iddiasına ilişkin sorusu üzerine ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İncil’e atıfta bulundu.

Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor." diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Teolojik olarak bu toprakların İsrail'e ait olduğunu iddia eden Huckabee ayrıca, İsrail’in bu sınırlar üzerinde tam egemenlik kurmasının yakın zamanda gerçekleşmesini beklemediğini ancak "teolojik ve tarihsel" olarak bunun Tanrı’nın vaadi olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla İncil'e göre, evet, bu, Yahudi halkına sonsuza dek mülk olarak verilen vaat edilmiş topraklardır. Eğer bir gün İsrail bu toprakların tamamı üzerinde egemenlik veya kontrol kurarsa hepsini almaları sorun olmaz. Teolojik ve tarihsel olarak, Kutsal Yazılara göre, bu Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklardır."

Tucker Carlson, "Peki Amerika neden bunu desteklemeli?" diye sorunca Huckabee, "Çünkü İncil böyle diyor ve bu kutsal bir hak." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Saylak ailesi ile iftar yaptı
Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu

ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu

İsrail'in Lübnan'ın doğusunda bir binaya düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Lübnan’daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’nı hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan’daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı’nı hedef aldı
İsrail'in yasakları nedeniyle Batı Şeria’dakiler sadece ramazanda Mescid-i Aksa’yı ziyaret edebiliyor

İsrail'in yasakları nedeniyle Batı Şeria’dakiler sadece ramazanda Mescid-i Aksa’yı ziyaret edebiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet