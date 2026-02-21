Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
68,204.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor

İzmir'in Buca ilçesinde geçen ay şiddetli yağışların ardından çöken istinat duvarının bulunduğu bina sakinleri çözüm bekliyor.

Mustafa Güngör  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Efeler Mahallesi'ndeki Önder Apartmanı'nın istinat duvarı, şiddetli yağışların ardından 29 Ocak'ta çöktü. Duvar kaldırım ve yolun bir kısmıyla binanın bahçesine yıkıldı.

Bunun üzerine bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Bina sakinleri yaklaşık 3 hafta geçmesine rağmen henüz çalışma yapılmamasına tepki gösteriyor.

Yusuf Damoğlu, gazetecilere aşırı yağışların ardından istinat duvarının büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çökme nedeniyle sokaktaki yolun ulaşıma kapatıldığını ifade eden Damoğlu, "İstinat duvarı yolun bir kısmıyla birlikte bahçeye indi. Şükrediyoruz ki can kaybımız yok ama büyük bir tehlike atlattık. 1 saat sonra olsaydı burada en az 5-10 araç uçarak binaya girebilirdi. Binada hasarımız görünmüyor ama çok büyük tehlike atlattık. Yolların ortasında 3-5 yerde yarılma mevcut. Bu baskı devam ettiği sürece ciddi şekilde tehlike altındayız. Yetkililerden bir an önce konunun çözülmesi için yardım bekliyoruz." dedi.

Olay günü hastanede olan apartman yöneticisi Nedret Yakar da komşularının kendisini araması üzerine durumu öğrendiğini söyledi.

Durumu bildirmelerine rağmen henüz sonuç alamadıklarını aktaran Yakar, "Benim duyduğum kadarıyla belediye 'suç sizin, istinat duvarı çöktüğü için bizim yolumuzu da siz bozdunuz' diyormuş. Bu bizim suçumuz değil. Sadece benim duvarım çökmedi. Yolla beraber geldiği için bu belediyenin de katkısıyla yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 21. "İyilik Gemisi" Mısır'a ulaştı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor
Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor

İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor

İzmir'de çöken istinat duvarıyla ilgili "acilen yeniden yapılmalı" raporu hazırlanmış

Antalya'daki Güver Şelalesi yağışlarla yeniden canlandı

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı, Sarıçay'ın debisi yükseldi

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı, Sarıçay'ın debisi yükseldi
Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek

Sıcaklıklar 8 ila 10 derece düşecek
Kahramanmaraş'ta yıllar sonra su tutan Gavur Gölü kuş sesleriyle yeniden canlandı

Kahramanmaraş'ta yıllar sonra su tutan Gavur Gölü kuş sesleriyle yeniden canlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet