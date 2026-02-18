Dolar
Gündem

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı, Sarıçay'ın debisi yükseldi

Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı'nda taşkın meydana geldi, Sarıçay'ın da yükselen debisi nedeniyle bazı bölgeler suyla kaplandı.

Burak Akay  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Çanakkale'de sağanak nedeniyle Kepez Çayı taştı, Sarıçay'ın debisi yükseldi

Çanakkale

İl merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisinin yükselmesine neden oldu.

Su akışıyla taşan çay, balıkçı barınağına ulaşıp bazı teknelere zarar verdi.

Geçen hafta yaşanan taşkında kapatılan yolun çevresi de suyla doldu.

Öte yandan Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla Sarıçay'ın da debisi yükseldi.

Barajdan gelen sular nedeniyle çay boyunda bazı bölümler suyla kaplanırken, Cuma Pazarı otopark alanında bulunan araçlar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince sahiplerine ulaşılarak bulundukları alandan kaldırıldı.

Çanakkale Belediyesi ekipleri de su birikintileri oluşan bölgelerde temizlik çalışması başlattı.


