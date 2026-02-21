Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,973.70
BTC/USDT
68,194.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gaspçı İsraillilerin öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinlinin babası "adalet" istiyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından Doğu Kudüs’ün Mihmas beldesinde vurularak öldürülen 19 yaşındaki ABD vatandaşı Filistinli Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam’ın babası, kapsamlı ve uluslararası bir soruşturma açılmasını istedi.

Aysar Alais, Mehmet Nuri Uçar  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Gaspçı İsraillilerin öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinlinin babası "adalet" istiyor

Ramallah

Muhammed Ebu Siyam, oğlunun öldürülmesine ilişkin sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirterek olayın aydınlatılması çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs’ün kuzeydoğusundaki Mihmas beldesinde yaşayan baba Ebu Siyam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye düzenlediği baskın sırasında vurularak öldürüldüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oğlunun ölümüne ilişkin derhal ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ebu Siyam, "Soruşturma oğlumu geri getirmeyecek ama belki acımı ve yaşadığım büyük kaybı bir nebze hafifletir." dedi.

Baba Ebu Siyam, yaşananlara tepki göstererek "Gaspçı İsrailliler, hangi hakla beldemize girip koyunlarımızı çalıyorlar? Oğlum çalınan koyunları geri almaya çalıştığı için mi öldürüldü?" diye konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki baskın ve saldırılarının son bulması gerektiğini vurgulayan acılı baba Ebu Siyam, "Onları her gördüğümüzde, oğlumu ve onu nasıl öldürdüklerini hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Nasrallah Muhammed Cemal Ebu Siyam'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 19 Şubat'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Ebu Siyam ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Kudüs Valiliği, saldırı sırasında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki Filistinli çiftçilere ait onlarca koyunu da çaldığını bildirmişti.

BM Genel Sekreteri şeffaf soruşturma çağrısı yapmıştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çifte vatandaşlığa sahip Nasrallah’ın öldürülmesini kınamış, olayın koşullarına ilişkin derhal, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulunmuştu.

Guterres ayrıca İsrail hükümetini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik tüm şiddet eylemlerini durdurmak ve önlemek için somut adımlar atmaya davet etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
İzmir'de istinat duvarı çöken bina sakinleri sorunun çözülmesini istiyor
Mesleki Yeterlilik Kurumunda geçici işlere ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
Atıkları usulsüz depolayan Buca ve Foça belediyelerine 9,4 milyon lira ceza uygulandı
Elazığ Hipodromu'nda atık kumlar geri dönüşümle yeniden pistlere seriliyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarının istikrarı hedef alan düşmanca bir eylem olduğunu söyledi

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Gaspçı İsraillilerin öldürdüğü ABD vatandaşı Filistinlinin babası "adalet" istiyor

Ramazan ayının buruk geçtiği Gazze'de Filistinli aile yıkılan caminin kubbesinde iftar yapıyor

Ramazan ayının buruk geçtiği Gazze'de Filistinli aile yıkılan caminin kubbesinde iftar yapıyor
İsrail'in Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'daki Ayn el-Hilve Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de on binlerce kişi ramazanın ilk cumasında, İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında saf tuttu

Gazze'de on binlerce kişi ramazanın ilk cumasında, İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında saf tuttu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet