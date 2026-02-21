Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Siyasallılar Vakfınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı

Ankara

 İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, vakfın programına iftarda konuk olarak, mezunlar ve öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.

Kendisinin de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mülkiye, devlet aklının, kamu ahlakının ve hizmet şuurunun adıdır. Siyasallılar Vakfı ise bu ruhu diri tutan güçlü bir dayanışma çatısıdır. Rabbim, Ramazan-ı Şerif'imizi ülkemiz ve milletimiz için hayra, huzura ve kardeşliğe vesile kılsın. Birliğimiz, dirliğimiz ve muhabbetimiz daim olsun."

