Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atanmasının ardından eski bakanlar ve siyasilerden tebrik mesajları geldi.
Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Görevden af talebi kabul edilen eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur." değerlendirmesini yaptı.
"Kutlu yolculuk" olarak nitelediği AK Parti'de daha önce kurucu ilçe başkanlığı, milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunduğunu anımsatan Tunç, 4 Haziran 2023'te Adalet Bakanlığı görevine getirildiğini anımsattı.
Bakanlık görevinin tevdi edilmesiyle millete ve devlete hizmet etme sorumluluğunun daha da arttığını belirten Tunç, şunları kaydetti:
"23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve 'hukuk devleti' ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Görevden af talebi kabul edilen eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023'te başladığı İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devredeceğini belirtti.
Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi'yi tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin. Görev sürem boyunca verdikleri büyük desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz."
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri boyunca gösterdikleri çalışmalar ve emekleri için Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum."