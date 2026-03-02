Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığını ziyaret etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığını ziyaret etti

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Çiftçi ziyarette, KOM Başkanlığının çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Ziyarette, asayiş suçlarının önlenmesine yönelik uygulamalar, narkotik suçlarla mücadelede operasyonel faaliyetler, kaçakçılık ve organize suç örgütlerine karşı planlı ve hedef odaklı operasyonlar, terörle mücadelede koordinasyon ve istihbari çalışmalar, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede sınır güvenliği ve denetimler, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetim ve farkındalık faaliyetleri, siber suçlarla mücadelede dijital takip ve teknik kapasitenin artırılması, havacılık güvenliği uygulamaları, personel planlaması ile eğitim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Merkez Teşkilatı yöneticileri de hazır bulundu.

Açıklamada, "Milletimizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

