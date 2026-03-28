Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları aldatıcı içeriklere ve sahte linklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fatih Gökbulut  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, dolandırıcıların "oltalama" yöntemini kullanarak kişisel ve finansal bilgilere ulaşmayı amaçlayan şüpheli bağlantı linkleri gönderdikleri belirtildi.

Vatandaşların, dijital mecralarda karşısına çıkabilecek aldatıcı içeriklere ve mesaj yoluyla iletilebilecek sahte linklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Oltalama, bankaların veya kamu kurum ve kuruluşlarının web sayfalarının sahtesini kurmak suretiyle vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini veya kişisel bilgilerini ele geçirme yöntemidir. Ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır, hediye çeki kazandınız gibi içeriklerin oltalama amaçlı olabileceğini unutmayınız. İçerikle birlikte paylaşılan şüpheli bağlantılara tıklamayınız."

Emniyetten vatandaşlara siber dolandırıcılık uyarısı
