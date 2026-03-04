Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Üsküp'te iftara katıldı ve teravih namazı kıldırdı
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bizleri yaratılışta eş, imanda kardeş kılan Cenabıhakk'a hamdüsenalar olsun ve ilelebet bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği işbirliğinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir otelde iftar programı düzenlendi.
İftar programına Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, Kuzey Makedonyalı siyasiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.
Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini iletti.
Muhabbet sofraları olarak nitelendirdiği iftar programlarında sevgilerini paylaşmak üzere bulunduklarını ifade eden Arpaguş, şunları dile getirdi:
"Cenabıhak bizleri kardeş olarak yarattı. Sevgili Peygamberimiz ise bizlere 'İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek manada iman etmiş olmazsınız.' diyerek aramızda sevgi ve muhabbet bağlarının daim olmasını emretti. Bizleri yaratılışta eş, imanda kardeş kılan Cenabıhakk'a hamdüsenalar olsun ve ilelebet bu kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi daim kılsın."
Arpaguş, bugün onları fiziki sınırların ayırmış olabileceğini, ancak kalplerinin, gönüllerinin ve muhabbetlerinin asla bir sınırı olmayacağını söyledi.
Büyükelçi Ulusoy, iftar organizasyonu için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ederek, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'ın tüm unsurlarını birlikte yaşama kültürüyle ihtiva ettiğini kaydetti.
Ulusoy, Kuzey Makedonya’daki Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağladığını belirterek, şunları vurguladı:
"Türkiye olarak biz de Balkanlar'ın güvenliğini, refahını ve istikrarını kendi güvenlik, refah ve istikrarımızdan ayrı tutmuyor, Kuzey Makedonya'nın tüm kesimlerini kapsayan ve kucaklayan bir yaklaşımla bu dost, müttefik ve kardeş ülkeye Milli Eğitim Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve diğer birçok kurumumuzla destek vermeye devam ediyoruz."
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur ise müşavirlik olarak yaptıkları çalışmalara değinerek, Türkiye'de okumak isteyen Kuzey Makedonyalı gençlere yurt ve burs imkanları da sağladıklarını kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yaptırılan camide cemaate hitap etti ve teravih namazını kıldırdı.
Arpaguş, hitabında, Hz. Muhammed'in "Müslümanların bir binanın tuğlaları gibidir" hadisini anımsatarak, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş olduklarını söylediğini aktardı.
Ramazan ayında inananların ekmeklerini, sevgilerini ve muhabbetlerini paylaştığını belirten Arpaguş, "Gönül coğrafyamız Kosova, Kuzey Makedonya, Batı Trakya ve Bulgaristan'daki kardeşlerimizle bir araya gelmek istedik." dedi.
Arpaguş, cami cemaatine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını ileterek, "Bizlere düşen; bir binanın tuğlaları gibi sımsıkı bir ve beraber olmak, kardeş olmak, birbirimizi sevinçte, tasada, kederde, üzüntüde hep beraber koruyup kollayarak bir ümmeti Muhammed olma bilinciyle, kardeşler olarak bu alemde hüküm sürmek olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kuzey Makedonya'daki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik etti.
Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu da ramazanda Allah'ın inananların günahlarını affettiğini vurguladı.
Fetahu, Arpaguş'un ziyaretinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Teravih namazı sonrası TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığıyla işbirliğinde yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında cami cemaatine Kur'an-ı Kerim hediye edildi.