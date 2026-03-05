Dolar
Gündem

Bakan Göktaş'tan sosyal medya ve doğum iznini kapsayan kanun teklifine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izinlerinin artacağını, koruyucu aile izni geleceğini ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Emrullah Cesur  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Bakan Göktaş'tan sosyal medya ve doğum iznini kapsayan kanun teklifine ilişkin açıklama

Ankara

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir adımın daha atıldığını belirtti.

Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor."

Göktaş paylaşımında, aileyi güçlendiren, çocukları koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarla milletin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

