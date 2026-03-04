Dolar
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füzeyi ele aldı.

Tuğba Altun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Rubio ile Fidan, İran ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Rubio, Bakan Fidan'a Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD'nin tam desteğini taahhüt etti.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
