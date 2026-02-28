Dolar
Gündem, 28 Şubat

Adalet Bakanı Gürlek: Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz

Bakan Gürlek, "Postmodern darbenin üzerinden uzun yıllar geçse de yaşanan acıları, zulümleri hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Abdullah Sarica  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Adalet Bakanı Gürlek: Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz

Ankara

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın vicdanlarda derin sızı, Türk demokrasisinin alnında kara bir leke olduğunu belirtti.

28 Şubat'ta, sadece sandıkta tecelli eden milli irade ve hükümetin hedef alınmadığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Antidemokratik ve hukuk dışı uygulamalarla inançlar, kimlikler, hayaller hedef alındı. Gençlerimizin geleceği ellerinden çalındı. Postmodern darbenin üzerinden uzun yıllar geçse de yaşanan acıları, zulümleri hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Bir daha karanlık günler yaşanmaması için vesayetçi zihniyete hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde demokrasimizi güçlendirmeye, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeye devam edeceğiz. Demokrasiye sahip çıkmanın insan onuruna sahip çıkmak olduğu bilinciyle hukukun üstünlüğünün esas alındığı düzeni daima savunacağız."

