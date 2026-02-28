Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,869.40
BTC/USDT
64,060.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" panelinde konuşuyor İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Gündem

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

Büyükelçilik, İran'daki Türk vatandaşlarının güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmamaları ve İran'a seyahat edecek vatandaşların acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Mehmet Şah Yılmaz  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

Ankara

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusunda bulundu.

Duyuruda, son gelişmeler bağlamında İran’daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtildi.

"İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran’a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verilen duyuruda, Türkiye-İran kara sınır kapıları Esendere, Kapıköy ve Gürbulak'ın açık olduğu, Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu aktarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gelişmelere dair yeni açıklamaların, bakanlık ile İran’daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesinin yararlı olacağı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kaydedildi:

"Acil durumlar için İran’daki temsilciliklerimizin aşağıdaki acil durum hattı numaralarına veya bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) ulaşılması mümkündür. Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr), Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr), Urumiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr), Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)."

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lahey Büyükelçisi Yazgan: Hollanda ile Türkiye birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabilir
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Pegasus'tan sefer iptalleri

Pegasus'tan sefer iptalleri

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

Dünyadan ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara tepkiler

AJet, Orta Doğu'daki bazı ülkelere yapılacak seferlerini iptal etti

AJet, Orta Doğu'daki bazı ülkelere yapılacak seferlerini iptal etti
Kripto para piyasasında ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla satış baskısı arttı

Kripto para piyasasında ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarla satış baskısı arttı
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet