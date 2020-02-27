28 Şubat
Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönebilmesi 14 yılına mal oldu
28 Şubat sürecinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 13 yıl yürüttüğü laborantlık görevinden ihraç edilen Şerife Kaya, "Ben işime 14 yıl sonra dönebildim. İdarenin benim lehime takdir yetkisini kullanması 14 yılımı aldı." dedi.
Refahyol Hükümetinin Bakanı Günbey: FETÖ'cüler 28 Şubat'ta Refah Partisini devirmek isteyen cepheyle hareket ettilerRefahyol Hükümetinin Bakanı Günbey: FETÖ'cüler 28 Şubat'ta Refah Partisini devirmek isteyen cepheyle hareket ettiler
Yazar Tülay Ersan: Anadolu coğrafyası umutsuzluk yeri değildir
Yazar Tülay Ersan, 1977'de başladığı öğretmenlik görevini 28 Şubat 1997'de yaşanan sürecin ardından bırakmak durumunda kalarak emekliye ayrılmasını ve yazarlık serüvenini, AA muhabirine anlattı.
28 Şubat mağduru belediye başkan yardımcısı gördüğü işkenceleri unutamıyor
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 28 Şubat sürecinde irticai faaliyette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve gözaltında işkenceye maruz kalan Necmi Özen, yaşadığı o günleri unutamıyor.
Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Koçak: Atatürk heykelini yakmasınlar diye nöbet tuttuk
Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Koçak, 28 Şubat döneminde Sultanbeyli'de yapılan Atatürk Heykeli hakkında, "Zabıtaya sekizer saat arayla 24 saat nöbet tutturduk. 15 gün içinde yakamayınca, fiberi götürüp tuncunu getirdiler." dedi.
28 Şubat mağduru Prof. Dr. Şan: Darbenin ideolojik iklimi kurutulmalı
28 Şubat mağduru Prof. Dr. Şan, "Türkiye'de, sivil gücüyle halka giderek demokratik yollarla iktidara gelemeyecek unsurların darbe yoluyla iktidara gelme hevesi hala kırılabilmiş değil. Darbenin bataklıkları, ideolojik iklimi kurutulmalı." dedi.
'Postmodern darbe'nin üzerinden 23 yıl geçti
Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki MGK'nin üzerinden 23 yıl geçti.