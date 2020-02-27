Euro
8.49
Dolar
7.01
BIST 100
1,564.85
Altın
1,798.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

28 Şubat

Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönebilmesi 14 yılına mal oldu

Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönebilmesi 14 yılına mal oldu

28 Şubat sürecinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 13 yıl yürüttüğü laborantlık görevinden ihraç edilen Şerife Kaya, "Ben işime 14 yıl sonra dönebildim. İdarenin benim lehime takdir yetkisini kullanması 14 yılımı aldı." dedi.

Başörtüsü nedeniyle atıldığı üniversitedeki görevine dönebilmesi 14 yılına mal oldu

28 Şubat sürecinde İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 13 yıl yürüttüğü laborantlık görevinden ihraç edilen Şerife Kaya, "Ben işime 14 yıl sonra dönebildim. İdarenin benim lehime takdir yetkisini kullanması 14 yılımı aldı." dedi.

Refahyol Hükümetinin Bakanı Günbey: FETÖ'cüler 28 Şubat'ta Refah Partisini devirmek isteyen cepheyle hareket ettiler

Refahyol Hükümetinin Bakanı Günbey: FETÖ'cüler 28 Şubat'ta Refah Partisini devirmek isteyen cepheyle hareket ettiler

Refahyol Hükümetinin Bakanı Günbey: FETÖ'cüler 28 Şubat'ta Refah Partisini devirmek isteyen cepheyle hareket ettiler
Hayalleri 28 Şubat ile yarım kaldı

Hayalleri 28 Şubat ile yarım kaldı

Hayalleri 28 Şubat ile yarım kaldı
28 Şubat nedeniyle gerçekleştiremediği hayaline yüksek lisansta ulaştı

28 Şubat nedeniyle gerçekleştiremediği hayaline yüksek lisansta ulaştı
28 Şubat'ı protestoya giderken bacağını kaybeden Dilek Yıldırım yaşadıklarını anlattı

28 Şubat'ı protestoya giderken bacağını kaybeden Dilek Yıldırım yaşadıklarını anlattı
28 Şubat mağduru Kevser Tüfekçi, yaşadığı zor günleri unutamıyor

28 Şubat mağduru Kevser Tüfekçi, yaşadığı zor günleri unutamıyor
28 Şubat'ta başörtülü 2 kadının 'hayalleri çalındı'

28 Şubat'ta başörtülü 2 kadının 'hayalleri çalındı'
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
Yazar Tülay Ersan: Anadolu coğrafyası umutsuzluk yeri değildir
27.02.2020

Yazar Tülay Ersan: Anadolu coğrafyası umutsuzluk yeri değildir

Yazar Tülay Ersan, 1977'de başladığı öğretmenlik görevini 28 Şubat 1997'de yaşanan sürecin ardından bırakmak durumunda kalarak emekliye ayrılmasını ve yazarlık serüvenini, AA muhabirine anlattı.

28 Şubat mağduru belediye başkan yardımcısı gördüğü işkenceleri unutamıyor
27.02.2020

28 Şubat mağduru belediye başkan yardımcısı gördüğü işkenceleri unutamıyor

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 28 Şubat sürecinde irticai faaliyette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve gözaltında işkenceye maruz kalan Necmi Özen, yaşadığı o günleri unutamıyor.

Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Koçak: Atatürk heykelini yakmasınlar diye nöbet tuttuk
27.02.2020

Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Koçak: Atatürk heykelini yakmasınlar diye nöbet tuttuk

Eski Sultanbeyli Belediye Başkanı Koçak, 28 Şubat döneminde Sultanbeyli'de yapılan Atatürk Heykeli hakkında, "Zabıtaya sekizer saat arayla 24 saat nöbet tutturduk. 15 gün içinde yakamayınca, fiberi götürüp tuncunu getirdiler." dedi.

28 Şubat mağduru Prof. Dr. Şan: Darbenin ideolojik iklimi kurutulmalı
27.02.2020

28 Şubat mağduru Prof. Dr. Şan: Darbenin ideolojik iklimi kurutulmalı

28 Şubat mağduru Prof. Dr. Şan, "Türkiye'de, sivil gücüyle halka giderek demokratik yollarla iktidara gelemeyecek unsurların darbe yoluyla iktidara gelme hevesi hala kırılabilmiş değil. Darbenin bataklıkları, ideolojik iklimi kurutulmalı." dedi.

'Postmodern darbe'nin üzerinden 23 yıl geçti
27.02.2020

'Postmodern darbe'nin üzerinden 23 yıl geçti

Türk siyasi tarihinde "postmodern darbe" olarak kayıtlara geçen 28 Şubat 1997'deki MGK'nin üzerinden 23 yıl geçti.

Kovid-19'u yenen taksi şoförü Baran: İnsanın öleceğini düşünüp eşiyle vedalaşması çok zor geliyor
'Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü'
Kovid-19 geçiren çocukların en büyük özlemi özgürce dışarı çıkabilmek
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 salgını 2022'nin başlarında sona erer
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Devam