27.02.2020

28 Şubat mağduru belediye başkan yardımcısı gördüğü işkenceleri unutamıyor

Gebze Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 28 Şubat sürecinde irticai faaliyette bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve gözaltında işkenceye maruz kalan Necmi Özen, yaşadığı o günleri unutamıyor.