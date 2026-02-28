AK Parti Ankara ve İstanbul İl Başkanlıklarından 28 Şubat açıklaması
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Güngör ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Birdal, 28 Şubat postmodern darbe girişiminin 29. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Ankara
İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, partililerin de katılımıyla İl Başkanlığı önünde 28 Şubat postmodern darbe girişiminin 29. yılı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
28 Şubat postmodern darbesinin, 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe girişiminden farkı olmadığını vurgulayan Güngör, 28 Şubat'ın, sonuçları hesaplanarak gerçekleştirildiğini ve bu sonuçların nesillere sirayet ettiğini söyledi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Güngör, 28 Şubat'ın, bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef aldığını belirterek, "Millet iradesine, seçilmiş hükümetine karşı tanklar yürütülmüş, başta başörtülü bacılarımızın, kardeşlerimizin, kızlarımızın, halalarımızın, teyzelerimizin, mütedeyyin insanların yaşantısına yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına inanç hassasiyetlerinden dolayı maalesef mobbing uygulanarak sokulmamıştır. AK Parti olarak, 28 Şubat benzeri bütün darbeci, vesayetçi girişimlerin karşısında olduğumuzu burada bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.
AK Parti iktidarlarında atılan adımlarla vesayet odaklarının teker teker çökertildiğini dile getiren Güngör, şöyle devam etti:
"Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokratik ortama kavuşturduk. Ancak son zamanlarda Anadolu'muzun o güzel yerel kıyafetlerine yapılan çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin yine hortlayabileceğine zaman zaman sizler de şahit oluyorsunuz. Maalesef iktidarımız döneminde hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen bu çürümüş, köhne zihniyete tanıklık ediyoruz."
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla parti binasında düzenlenen basın toplantısında, darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.
Muammer Birdal, 28 Şubat 1997'de yaşananları "Sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbedir. Bu ülkenin insanının milli ve manevi değerlerini hedef almış bir pusudur. Milletin iradesine karşı tanklar yürütülmüş, seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları, kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır." şeklinde değerlendirdi.
AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbe ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını bir kez daha ilan ettiklerini söyleyen Birdal, şunları kaydetti:
"İktidarımız döneminde attığımız adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttik. Milli iradeyi bu süreçte yeniden inşa ederek, ülkemizi ve milletimizi hak ettiği demokrasi standartlarıyla buluşturduk. Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavır gördükçe, 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef, bazıları, AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret, fırsat bulamıyorlar. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar."
Birdal, bu zihniyetle mücadelenin AK Parti için demokrasi, hak ve büyük Türkiye mücadelesi olduğunu, toplumsal barışa kasteden zihniyetin orada durduğu sürece büyük, güçlü Türkiye idealine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna her daim ket vurulmaya çalışılacağını ifade etti.
Tüm bu engelleri milletle beraber aşmaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Birdal, "Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.