Gündem, 28 Şubat

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Bin yıl sürecek denen antidemokratik ortam, milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tarihin karanlıklarına gömülmüştür." ifadelerini kullandı.

Fatma Nur Candan  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat sürecinde yönünü kaybetmesi beklenen Türkiye'nin, bugün korku yerine özgüveni, vesayet yerine iradeyi, kaos yerine akıl ve adaleti esas alan bir anlayışla yoluna devam ettiğini belirtti.

Milletle devleti aynı istikamette buluşturan terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye ufkuna yürüyen kolektif bir akla dönüldüğünü vurgulayan Daniş, "Bin yıl sürecek denen antidemokratik ortam, milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ile tarihin karanlıklarına gömülmüştür. Yakın geçmişin karanlık günlerini hatıramızda tutarken, milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını bir kez daha önemle ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

