Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,869.40
BTC/USDT
64,060.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız. İran ile İsrail-ABD arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Katar'ın başkenti Doha'dan yayındayız. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" panelinde konuşuyor İran ile İsrail-ABD arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. -VTR-
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı

İletişim Başkanı Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 28 Şubat'ın açtığı yaraları sarmış; vesayet zincirlerini kırarak milli iradeyi esas alan güçlü bir demokrasiyi tesis etmiştir." ifadesini kullandı. -

Utku Şimşek  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat postmodern darbesinin Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, milletin inancına ve iradesine yönelmiş açık bir müdahale olarak hatırlandığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"28 Şubat sadece bir dönemin askeri vesayeti değildir. O dönem, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının gasbedildiği, inançlı insanların kamu görevlerinden uzaklaştırıldığı, medya baskısıyla toplumun susturulmaya çalışıldığı bir süreçtir." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"28 Şubat süreci yalnızca temel hak ve özgürlükler alanında değil, ekonomik açıdan da Türkiye'ye ağır bedeller ödetmiştir. Bu dönem, ülke ekonomisine toplamda 380 milyar dolarlık bir maliyet yüklemiştir. Milletin değerleriyle kavga eden bu zihniyet, Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak istemiş, ancak milletin iradesi, kararlılığı, cesareti ve direnci karşısında tutunamamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 28 Şubat'ın açtığı yaraları sarmış; vesayet zincirlerini kırarak milli iradeyi esas alan güçlü bir demokrasiyi tesis etmiştir."

Burhanettin Duran, bugün Türkiye'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kalkınmasını hızlandıran, küresel ölçekte söz sahibi olan ve millet iradesini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lahey Büyükelçisi Yazgan: Hollanda ile Türkiye birlikte Avrupa güvenliğine çok önemli katkılar sağlayabilir
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten "28 Şubat" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan "28 Şubat" paylaşımı

İletişim Başkanı Duran: Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır

İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden birisi durumundadır

İletişim Başkanı Duran'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin paylaşım
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi

İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet