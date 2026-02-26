İletişim Başkanı Duran: Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır
İletişim Başkanı Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.
Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:
"Yaşlı, kadın, çocuk demeden yüzlerce masum insanın hunharca katledilmesi, vicdan sahibi herkesin hafızasında derin bir acı bırakmıştır. Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir. Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız."