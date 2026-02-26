Dolar
43.88
Euro
51.92
Altın
5,168.20
ETH/USDT
2,067.50
BTC/USDT
68,069.00
BIST 100
13,859.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sarımermer, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen imza günü etkinliğinde konuşuyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır

İletişim Başkanı Duran, "Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İletişim Başkanı Duran: Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hocalı'da 26 Şubat 1992'de yaşanan vahşetin, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Yaşlı, kadın, çocuk demeden yüzlerce masum insanın hunharca katledilmesi, vicdan sahibi herkesin hafızasında derin bir acı bırakmıştır. Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır. O gece dökülen gözyaşları, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak mücadelemizin simgesi haline gelmiştir. Hocalı'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten YouTube'un Gazze kısıtlamalarına ayrımcılık cezası
"Türkiye Bursları"na bu yıl 200 bine yakın rekor sayıda başvuru yapıldı
Ankara'da "Medya Perspektifinden Çatışma Bölgelerinde Türkiye'nin Rolü" Paneli düzenlendi
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla 4 DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı
Suriye Enformasyon Bakanı Mustafa, Türk medyasının Suriye'de üstlendiği olumlu rolü vurguladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran: Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır

İletişim Başkanı Duran: Hocalı, sadece Azerbaycan'ın değil, bizlerin ve tüm insanlığın vicdanında açılan bir yaradır

İletişim Başkanı Duran: Ülkemiz, zıt bloklarla aynı anda konuşabilen nadir ülkelerden birisi durumundadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 34. yılı törenine katıldı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı
İletişim Başkanı Duran'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin paylaşım
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi

İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet