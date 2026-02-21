Dolar
Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda hedefe ulaşıldığını bildirdi.

Müslüm Etgü  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı

Şanlıurfa

Vali Şıldak açıklamasında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmaların, Valilik koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Şubat 2025'ten itibaren yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar sonucunda Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde belediyeler tarafından hayvan bakımevleri kurulduğunu ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Bakımevlerinde toplam 27 veteriner görevlendirilirken, belediyeler bünyesinde oluşturulan toplama ekiplerinde 62 personel aktif olarak görev yaptı. Yürütülen faaliyetler kapsamında il genelinde 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplanarak bakımevlerine götürüldü. Bakımevlerinde bulunan 3 bin 374 hayvanın kısırlaştırma işlemi de tamamlandı. Gelinen aşamada şehir merkezleri ve ilçe merkezlerinde sahipsiz hayvan bulunmuyor."

Kırsal mahallelerde toplama çalışmalarının sürdüğünü, merkez ve ilçelerde ise ekiplerin kontrol faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Şıldak, vatandaşlardan sokakta sahipsiz hayvan görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmalarını istedi.

Sürecin kesintisiz şekilde takip edildiğini aktaran Vali Şıldak, elde edilen başarıda kaymakamlıklar, belediyeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar teşkilatı, veteriner hekimler, toplama ekipleri ve bakımevi personelinin büyük emeği olduğunu belirterek tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

