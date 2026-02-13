İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaretine gelen Bakan Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti.
Ankara
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin, AK Parti, 28. Dönem Konya Milletvekilimiz Sayın Ünal Karaman, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Veysal Tipioğlu, İstanbul Milletvekillerimiz Sayın Şamil Ayrım ve Sayın Cüneyt Yüksel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."
