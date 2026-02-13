Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaretine gelen Bakan Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti.

Fatih Gökbulut  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi, ziyaretine gelen Bakan Tekin ve milletvekillerine teşekkür etti

Ankara

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Sayın Yusuf Tekin, AK Parti, 28. Dönem Konya Milletvekilimiz Sayın Ünal Karaman, Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Veysal Tipioğlu, İstanbul Milletvekillerimiz Sayın Şamil Ayrım ve Sayın Cüneyt Yüksel'e nazik ziyaretleri için teşekkür ederim."

