İçişleri Bakanı Çiftçi, Ganalı mevkidaşıyla görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gana İçişleri Bakanı Mubarak Mohammed Muntaka ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Abdullah Sarica  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Ankara

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Çiftçi ile Ganalı mevkidaşının görüşmesinde terör örgütleri, organize suç örgütleri, narkotik suçlar ve siber suçlarla mücadelede güvenlik işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadelede kapasite geliştirme ile afet yönetimi alanlarında ortak çalışma başlıklarının da değerlendirildiği ifade edildi.

Bakanlığın paylaşımında, ziyarete ilişkin görüntü de yer aldı.

