İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, bakanlıklar arası işbirliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunuldu.
