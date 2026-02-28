Dolar
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Irak İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdullah Sarica  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
İçişleri Bakanı Çiftçi, Azerbaycan ve Iraklı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, bakanlıklar arası işbirliği alanlarını güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
