logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Fatih Gökbulut  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
İletişim Başkanı Duran yeni kabine üyelerini tebrik etti

Ankara

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi gönülden tebrik ediyor, değerli Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bugüne kadar büyük bir özveriyle önemli çalışmalara imza atan Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemiz için yaptıkları kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda her alanda olduğu gibi adalet, toplumsal huzur ve güvenlik alanlarında da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun."

