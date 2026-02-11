Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni kabine üyelerine tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Fatih Gökbulut  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni kabine üyelerine tebrik

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, milletimize hizmet yolunda üstlendikleri bu onurlu görevlerde üstün başarılar diliyorum. Bayrağı devreden değerli yol arkadaşlarımız Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a hizmetleri için teşekkür ediyorum."

