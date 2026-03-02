Dolar
43.97
Euro
51.54
Altın
5,402.87
ETH/USDT
1,915.80
BTC/USDT
65,263.00
BIST 100
13,258.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde sirenler çaldı İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "makroekonomik temeller sağlam" vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." açıklamasında bulundu.

Harun Kutbe  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "makroekonomik temeller sağlam" vurgusu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüpheliden 37'si tutuklandı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "makroekonomik temeller sağlam" vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "makroekonomik temeller sağlam" vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörsüz Türkiye, bugün artık bir devlet politikasına dönüşmüş durumdadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının ramazan etkinliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet