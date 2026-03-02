Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "makroekonomik temeller sağlam" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti." açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda." ifadesini kullandı.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz, bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."