Gündem

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu

Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi yeniden yükseldi, Meriç Nehri'nde bazı bölgelerde taşkınlar meydana geldi.

Salih Baran, Gökhan Balcı  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi yükseldi, Meriç Nehri'nde taşkınlar oluştu Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi Adası ile bazı köylerde tarım arazilerine taşan Tunca Nehri'nin debisi, önceki gün 208 metreküp/saniye seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçmişti.

Dün 144 metreküp/saniyeye kadar gerileyen debi, Bulgaristan ve Edirne’de etkili olan sağanak sonrası yeniden yükselerek saniyede 188 metreküpe çıktı.

Taşkın yaşanan alanlarda suyun yayılmaya devam etmesi nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapatıldı. Kent merkezi ile Değirmenyeni ve Büyükdöllük köyleri arasındaki yol ulaşıma kapanırken, taşkın sularının yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölgede toprak yığılarak önlem alındı.

​​​​​​​Tunca Nehri üzerindeki tarihi köprüler de güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Meriç'te risk sürüyor

Tunca Nehri’nin karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor. Nehir, kent merkezinde Bosnaköy civarında bağ evlerinin bulunduğu bölgede kısmen yatağından çıkarak taşkınlar oluşturdu.

Su seviyesinin şehir merkezindeki yerleşim alanları için şu aşamada doğrudan risk oluşturmadığı ancak nehre yakın güney kesimdeki köylerde su seviyesindeki artış nedeniyle risk bulunduğu belirtildi.

Meriç ilçesine bağlı Alibey-Karayusuflu ile Rahmanca-Hasırcı Arnavutköy yolları nehir debisinin yükselmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Köylere alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

Subaşı beldesinde de Meriç Nehri bazı noktalarda yatağından çıkarak çevreye yayıldı. Taşkın nedeniyle arazide bulunan kooperatif binaları su altında kaldı.

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, set güçlendirme çalışması yapan ekiplerden bilgi aldı.

Tüfekçi, belediye olarak sedde üzerindeki çalışmaların sürdüğünü, tüm ekiplerin sahada seferberlik halinde görev yaptığını ifade etti.

